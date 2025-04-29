Песков допустил награждение бойцов из КНДР, отличившихся под Курском

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Владимир Путин может наградить военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать", – сказал он.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, будут ли военные из КНДР принимать участие в параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Для уточнения этой информации он попросил журналистов обратиться в Минобороны РФ.

Бои с ВСУ на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли завершить операцию по полному освобождению области. Затем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил, что бойцы КНДР принимали участие в операции.

Позже российский лидер поблагодарил своего северокорейского коллегу за помощь в освобождении Курской области. При этом глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил увековечить память военнослужащих КНДР, воздвигнув монумент.

