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Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал увековечить память военнослужащих КНДР, принимающих участие в освобождении Курской области. Об этом депутат заявил в интервью РИА Новости.

По словам Миронова, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы перед внешними угрозами.

Депутат отметил, что каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным и жителям Курской области. Он также напомнил, что в столице КНДР в Пхеньяне установлен памятник Освобождение, посвященный солдатам Красной армии.

Ранее Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление президента было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, подчеркнул Путин.