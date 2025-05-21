Шойгу рассказал о непростых последних пяти годах для него

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который почти 35 лет занимает высокие должности в руководстве страны, рассказал о "вкусе" власти и непростых для него периодах.

"Эти пять лет были очень насыщенными. Они были очень непростыми и для меня, и для нашей страны", – отметил он в интервью к фильму "Шойгу 70. Правила жизни", который показали в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Шойгу, с годами он стал больше понимать огромный груз ответственности на плечах руководителей. Секретарь Совбеза признался, что чем выше человек поднимается в своем статусе, тем отчетливей ощущается чувство одиночества.

"Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне. Очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого, если это выполнено плохо и сделано плохо", – добавил Шойгу.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что соблюдает привычку, которая помогает ему в работе. По словам президента, в сутки он спит около 6–7 часов. Также Путин сообщил, что старается не забрасывать занятия спортом.

