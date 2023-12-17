Путин признался, что в нулевых ему была свойственна наивность

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Владимир Путин признался, что в нулевые годы ему была свойственная наивность, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли его назвать наивным человеком в 2000-х годах, глава государства отметил, что "определенная наивность присутствовала".

"Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе", – отметил президент.

Ранее Владимир Путин назвал народ источником власти в России. Он подчеркнул, что российские власти защитят свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.