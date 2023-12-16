Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата

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Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, эмир Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене.

"Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего брата. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений", – говорится в сообщении.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта.

16 декабря стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. В конце ноября его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины власть унаследрвал его младший брат – 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

В Кувейте объявили 40-дневный траур объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу. Государственные учреждения будут закрыты на три дня.