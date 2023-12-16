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16 декабря, 13:15

Политика

Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

Фото: AP Photo/Nasser Waggi

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Эмир скончался в возрасте 86 лет. В конце ноября его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат – 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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