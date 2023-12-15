Путин назвал народ источником власти в России

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Лишь народ является источником власти в России, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций и руководством Госдумы.

Он подчеркнул, что российские власти защитят свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Вместе с тем Путин заявил о важности проведения в России избирательной кампании перед выборами 2024 года на конкурентной основе и в полном соответствии с законами.

"В ходе предстоящей избирательной кампании все политические партии, фракции так или иначе будут определять свою позицию. При этом считаю главным для всех глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что голосование на выборах в РФ должно состояться на легитимной основе, в соответствии с демократическими процедурами.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

О намерении баллотироваться в президенты РФ уже заявил Владимир Путин. Нынешние полномочия Путина на посту президента РФ истекают 7 мая 2024 года.

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