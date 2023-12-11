Медведев заявил, что уверен в результатах президентских выборов

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уверен в результатах предстоящих президентских выборов и победе Владимира Путина. Политик отметил важность того, что действующий глава государства вновь решил баллотироваться.

"Он не просто лидер нашей страны, дело даже не только в этом, мы действительно находимся в очень сложной точке общественного развития, очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент", – цитирует его ТАСС.

Медведев обратил внимание, что Путину "еще очень многое нужно сделать". По его мнению, россияне обязательно оценят это.

"Я уверен и в результатах того, что будет в марте месяце", – резюмировал он.

8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак позже сообщил, что предвыборной кампанией Путина займется ЕР совместно с Народным фронтом. Решение партии заняться данным вопросом он объяснил тем, что действующий президент РФ стоял у истоков ее создания.



Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году