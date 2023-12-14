Предвыборный штаб Владимира Путина откроют в Гостином Дворе – СМИ

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Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином Дворе в центре Москвы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Уточняется, что штаб должен заработать ближе к концу текущего месяца. Для этого сначала нужно зарегистрировать в Центризбиркоме группу поддерживающих выдвижение избирателей, открыть счет и оплатить аренду помещений.

Штаб российского лидера находился в этих же помещениях и перед предыдущими выборами президента РФ 2018 года. Тогда в штаб Путина входили 14 человек, подчеркнули аналитики.



8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, большинство россиян поддерживают Владимира Путина, а он, в свою очередь, дорожит этим. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году