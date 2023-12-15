Путин, говоря о больших сроках за экономические статьи, призвал не нарушать закон

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Владимир Путин, комментируя большие сроки за экономические преступления, заявил, что 14 лет проводить в тюрьме никто не хочет, поэтому лучше не нарушать.

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поблагодарил президента за то, что тот назвал перебором такие большие сроки по экономическим статьям.

"То есть сидеть 14 лет никто не хочет. <...> Лучше не нарушать", – отметил Путин.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин прокомментировал приговор журналистке Александре Баязитовой. Президент признался, что сам "оторопевает" от сроков в 14–15 лет осужденным за экономические преступления.

Российский лидер уточнил, что экономические приговоры у него тоже вызывают вопросы. Путин пообещал поручить законодателям оценить строгость наказания за такого рода преступления.