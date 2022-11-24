Журналиста Караулова объявили в федеральный розыск

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, сообщает ведомственная база розыска.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что журналист находится в статусе свидетеля по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей, которое было открыто по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

По данному делу арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. По словам Караулова, о новом статусе полиция его не уведомляла.

Помимо этого, журналист рассказал, что в его доме прошли обыски.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!