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30 апреля, 22:20

Политика

Путин признался, что последние три года часто ночует в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин последние три года ночует в Кремле. Свою кремлевскую квартиру он показал журналисту Павлу Зарубину в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого был размещен в телеграм-канале журналиста.

На кадрах российский лидер и Зарубин заходят в апартаменты в Кремле, где виден портрет императора Александра III.

В беседе журналист спросил у Путина: "Вы, получается, здесь часто ночуете?". На это президент ответил, что в последние три года в основном присутствует здесь.

Также Зарубин заинтересовался стоящим у окна белым роялем и узнал у главы государства, успевает ли он играть.

"Очень редко", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер показал библиотеку, две спальни и "домашнюю церквушку".

Ранее Путин рассказывал, что соблюдает привычку, которая помогает ему в работе. По словам президента, в сутки он спит около 6–7 часов. Также Путин сообщил, что старается не забрасывать занятия спортом.

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