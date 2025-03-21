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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает РИА Новости.

У Шойгу в КНДР запланированы встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и другими первыми лицами государства.

24 февраля февраля Шойгу прибыл в Малайзию, где принял участие в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничества.

Позднее он посещал с рабочим визитом Пекин. С представителями КНР, в частности с председателем республики Си Цзиньпином, секретарь российского Совбеза обсудил международные и региональные проблемы, а также двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности.