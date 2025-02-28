Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и главой МИД Ван И

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Пекин, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского МИД Ван И. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аппарата Совбеза России.

В рамках переговоров Шойгу и представители КНР обсудят международные и региональные проблемы, а также двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности.

Как сообщили в Совбезе, отношения Москвы и Пекина носят характер стратегического партнерства. Это уже второй визит Шойгу в Китай за последние три месяца.

Ранее Шойгу посещал Малайзию, где принял участие в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничества.

В свою очередь, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с благодарностью принял предложение Владимира Путина посетить Россию.