Шойгу ответил пословицей на обсуждение гарантий безопасности по Украине

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине и ответил на него русской пословицей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине – уже дважды", – указал он.

Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Позже Трамп указал, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев.

Россия между тем не обсуждала привлечение миротворцев из КНР в контексте решения украинского конфликта, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

