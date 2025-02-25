Трамп заявил о довольно быстром движении к урегулированию на Украине

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Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое.

Трамп подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира. Он также считает, что сделка по Украине будет на пользу России.

"Мы ведем переговоры с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным и его людьми на постоянной основе. Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома также сообщил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации США за вложенные в страну средства.

По информации СМИ, сделка по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом предполагает длительное партнерство и готовность США инвестировать в Украину. Соглашение также подразумевает, что Вашингтон будет содействовать существованию свободной и безопасной Украины. При этом проект документа не согласован окончательно и может быть изменен.

Ранее Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта. Также, по словам американского лидера, обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.