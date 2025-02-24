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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовали 93 страны, а 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, еще 65 воздержались, сообщает РИА Новости.

Принятая резолюция требует от российской стороны "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести вооруженные силы с территории Украины, а также прекратить боевые действия.

Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами. При этом документ впервые лишился одного из основных соавторов – США. Отмечается, что Вашингтон подготовил свою нейтральную резолюцию, которую ГА также приняла, включив в нее несколько антироссийских поправок.

При этом Генассамблея ООН отклонила поправку России к американской резолюции. Российская сторона предлагала добавить после слов "призывает к скорейшему прекращению конфликта" фразу "в том числе путем устранения его коренных причин".

Проект резолюции США предполагает приравнивание действий Украины к действиям России. Инициатива также содержит сожаления из-за "трагических жертв в ходе конфликта", писали СМИ. Кроме того, в предложенном документе Россия не обвиняется в начале конфликта.