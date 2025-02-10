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Организация Объединенных Наций (ООН) не проявила себя с лучшей стороны в контексте украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что работа секретариата и структур ООН по этому вопросу вызывает серьезные нарекания.

"В настоящее время ООН показала себя не с лучшей стороны в связи с украинским конфликтом. Как известно, западный блок за последние пару лет продвинул в Генеральной Ассамблее ряд ангажированных антироссийских решений, которые явно выходят за рамки ее мандата. Западные делегации используют различные методы, чтобы заставить развивающиеся страны голосовать в их интересах: от запугивания и шантажа до прямого давления", – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что позиция секретариата ООН и других структур организации по украинскому вопросу также вызывает серьезную критику. По его словам, их действия часто отступают от принципа непредвзятости, закрепленного в статье 100 Устава ООН, и демонстрируют двойные стандарты, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

В качестве примера Небензя привел отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совбеза ООН, запрошенном Россией, с докладом о гибели десятков тысяч детей в Газе. При этом до этого она оперативно выступила на западном заседании, посвященном Украине, с крайне предвзятым докладом.

"Рассел сослалась на смехотворный предлог – разницу в часовых поясах. Другие представители руководства ЮНИСЕФ также отказались участвовать в заседании, опасаясь последствий со стороны США. О какой непредвзятости тут может идти речь?" – задался вопросом Небензя.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о "заметной роли" Великобритании в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

Полянский напомнил, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.