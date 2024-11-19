Небензя заявил о невозможности военного поражения РФ

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал бесперспективными попытки военного поражения России. Об этом он заявил на заседании Совбеза всемирной организации.

"О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось хорошо известно", – приводит ТАСС слова дипломата.

Небензя также раскритиковал действия западных стран, обвинив их в эскалации конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал возможное снятие президентом США Джо Байденом запрета на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ.

"Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями", – добавил постпред РФ.

Он подчеркнул, что цели российской спецоперации будут неизбежно достигнуты, независимо от действий Запада и предлагаемых им планов урегулирования конфликта.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Байден разрешил использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России. В Белом доме пока не объявляли об этом на официальном уровне, однако данные сообщения уже подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В качестве ответа на подобное решение Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, допустил председатель Госдумы Вячеслав Володин.