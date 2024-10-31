Небензя заявил, что страны Запада в СБ ООН "пробили очередное дно"

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Страны Запада, включая США и Великобританию, "пробили очередное дно", созвав Совбез ООН для обсуждения якобы присутствия военных КНДР в России. Такое заявление сделал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Но нам казалось, что все-таки даже для них, давно и беззастенчиво оперирующих доказательствами в духе "хайли-лайкли", существуют какие-то пределы по продвижению откровенной дезинформации. Как оказалось, таковых нет. И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя отметил, что Россия видит в "разыгранном спектакле" задачу задним числом оправдать решение отправить специалистов НАТО на Украину для поддержания режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что присутствие иностранных военных на Украине вне зависимости от их маскировки и вымышленных прикрытий, становится все более очевидным.

Кроме того, постпред РФ назвал военное сотрудничество России и КНДР соответствующим международному праву и не представляющим угрозы для государств региона. Он отметил, что Москва намерена развивать это сотрудничество и впредь, и никто не сможет это запретить.

Помимо прочего, Небензя заявил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве и ее союзникам. Он задался вопросом, почему США и союзники имеют право помогать Киеву, а союзники России делать этого право не имеют.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Кроме того, Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, где якобы видны войска КНДР на территории России. Он добавил, что если есть снимки, то они чего-то отражают.