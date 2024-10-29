Песков напомнил, что Путин все сказал по теме солдат КНДР в Курской области

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о солдатах КНДР в Курской области, подчеркнув, что Владимир Путин уже все сказал по этой теме на заключительной пресс-конференции саммита БРИКС в Казани.

"Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о заявлении генсека НАТО Марка Рютте.

Ранее Рютте подтвердил, что подразделения военнослужащих КНДР уже развернуты на территории Курской области. Глава Альянса также указал, что члены НАТО ведут активные консультации по принятию ответных мер. По его словам, диалог также поддерживается с "украинскими и южнокорейскими партнерами".

До этого о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР заявили американские СМИ. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

При этом Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Страны подписали документ 19 июня 2024 года, когда президент России приезжал в Пхеньян с рабочим визитом. Он подразумевает положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также углубленное сотрудничество стран в сфере безопасности.

В середине октября Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора. Спустя 10 дней нижняя палата парламента утвердила его.

