Bloomberg: сделка по ресурсам между США и Украиной предполагает длительное партнерство

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Сделка по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом предполагает длительное партнерство и готовность США инвестировать в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на текст документа.

"США возьмут на себя обязательства содействовать долгосрочному миру в рамках сделки по минералам. США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", – говорится в публикации.

По информации агентства, соглашение также подразумевает, что Вашингтон будет содействовать существованию свободной и безопасной Украины. При этом отмечается, что проект документа не согласован окончательно и может быть изменен.

В начале февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. По словам американского лидера, долг в десятки миллиардов долларов, которые США вложили в Украину, должен гарантироваться ценным сырьем.

Однако Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения, а уже после передать его представителям США.