Трамп заявил, что США не будут давать Украине значительных гарантий безопасности

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США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Пусть этим займется Европа, ведь речь идет о том, что Европа – их сосед", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств. Американцы планируют активно сотрудничать с украинцами в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, очень нужны промышленности США.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Позже Трамп указал, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев.

Россия между тем не обсуждала привлечение миротворцев из КНР в контексте решения украинского конфликта, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

