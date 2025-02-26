Трамп допустил, что Киеву хватит оружия до достижения соглашения между США и РФ

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Президент США Дональд Трамп допустил, что украинским войскам хватит вооружений для продолжения боевых действий до того момента, пока Москва и Вашингтон не достигнут соглашения по урегулированию конфликта.

Глава Белого дома подчеркнул, что на сегодняшний день США не предоставляют Киеву никакой помощи в сфере обороны. На вопрос журналистов о поддержке Украины в будущем Трамп ответил, что эта ответственность будет возложена на Европу.

"Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа. Сейчас мы ничего не предоставляем", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта. Также обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.

Американский лидер отметил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Он подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира. Президент США также считает, что сделка по Украине будет на пользу России.