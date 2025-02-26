Трамп заявил о необходимости разместить миротворческие силы на Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер указал, что форма подобных сил должна быть приемлемой для всех сторон.

Трамп также прокомментировал сообщения в СМИ о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Глава Белого дома сообщил, что не возражает против приезда Зеленского, добавив, что обсудит с ним на встрече, как Украина собирается возвращать США ранее предоставленные ей средства.

СМИ сообщали, что Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. Они обсудят проект соглашения по добыче полезных ископаемых.

Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требований на право получать потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации данных ресурсов. По данным СМИ, Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США также 28 февраля.