Politico: инициатива Каллас о помощи Киеву привела к колебаниям в ЕС

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Некоторые страны Европейского союза выступили против предложения главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной помощи Киеву на текущий год, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Инициатива Каллас связана с расчетами, которые основаны на валовом национальном доходе стран Евросоюза. Вместе с тем Италия, Португалия и Испания не хотят выступать за нее. По информации газеты, они ищут способ избежать расходов из своих бюджетов в ближайшее время.

По словам дипломатов, Франция и Германия попросили больше времени на решение. Как подчеркнул один из источников, ряд государств ЕС уверен, что внутри союза нет единства в вопросе помощи Украине.

В начале февраля Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, поддержку Киева необходимо только наращивать. Кроме того, в ходе своего выступления она в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для европейских государств.

21 января президент США Дональд Трамп приостановил своим указом помощь другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет, однако его решение коснулось Украины.

