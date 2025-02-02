Посол РФ: Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, не имея своих систем ПВО и ПРО

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Дания выделила Украине 7,5 миллиардов долларов на фоне отсутствия собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), подчеркнул в ходе интервью ТАСС посол России в стране Владимир Барбин.

"Дания уже выделила на военную помощь киевскому режиму порядка 7,5 миллиардов долларов. В результате – недофинансированы датские вооруженные силы. Отсутствуют системы ПВО и ПРО, ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса", – подчеркнул российский дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, насколько уже повлияла или может повлиять в дальнейшем поддержка Украины на ситуацию в сфере безопасности королевства. По мнению Барбина, это зависит не от объемов расходов страны на военные цели.

Посол подчеркнул, что повлиять на ситуацию может готовность Дании к созданию равной для всех стран мира системы международной безопасности, а также отказ от конфронтационных подходов в этой области. Однако, отметил дипломат, Копенгаген не демонстрирует заинтересованности в этом.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил своим указом помощь другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет, однако его решение коснулось Украины.

USAID заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По данным источников, туда также вошло оказание помощи в сфере здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.

По данным СМИ, Украина оказалась потрясена этим решением. При этом попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых "наиболее важных программ" были отвергнуты, утверждают журналисты.