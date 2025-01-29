Финский производитель вооружений создал новый дрон-камикадзе для ВСУ

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Финский производитель вооружений Insta Group Oy создал новый беспилотник Insta Steel Eagle ER для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы разработали запатентованный взрывной заряд, оборудование обеспечивает лучшую производительность, а также большую дальность и грузоподъемность", – рассказала вице-президент Тууре Лехторанта.

В компании уточнили, что дрон взрывается над целью, и его поражающие элементы в виде стальных или вольфрамовых шариков разлетаются под углом 90 градусов. С помощью взрывного заряда весом 3,6 килограмма поражающие элементы способны покрыть площадь около 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, беспилотник обладает устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

В будущем дроны также будут экспортироваться на рынки стран ЕС и НАТО, добавили в компании.

Между тем в зону СВО на Украине ранее были поставлены первые три тысячи российских дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ). Беспилотник позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, даже если противник маневрирует. Также "Микроб" способен летать с большими перегрузками и на высоких скоростях.