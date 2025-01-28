Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА

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Владимир Путин поручил разрешить полеты гражданских дронов в тех регионах России, где это возможно. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

"Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и, где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских. – Прим. ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет", – сказал глава государства.

При этом российский лидер признал, что открытие неба для гражданских БПЛА является сложным вопросом.

"При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли", – подчеркнул Путин.

Также в ходе совещания президент РФ заявил о необходимости создания "бесшовной архитектуры воздушного и космического пространства", в рамках которой все объекты способны безопасно и эффективно взаимодействовать между собой.

Ранее Путин поручил кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в РФ. Российский лидер заявил, что у РФ есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации. Кроме того, по его словам, в стране также формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.