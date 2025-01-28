Путин поручил кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в РФ

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Владимир Путин поручил на совещании по развитию беспилотных технологий кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в РФ.

Во время осмотра центра производства беспилотников "Самара" Путину доложили, что, несмотря на достигнутые хорошие результаты по ряду основополагающих направлений нацпроектов в сфере беспилотных авиасистем (включая регуляторику, нормативную базу), движение идет слишком медленно. При этом по некоторым программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены.

Между тем российский президент считает, что у России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации.

"Для решения этих задач у нас есть необходимые ресурсы, и главное – колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей", – подчеркнул Путин.

Однако как внутри государства, так и за его пределами для отечественных технологических производственных платформ еще предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру, систему сервиса беспилотников. Тем не менее в стране уже формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве БПЛА оперативно выходили на серийное производство.

"В рамках нацпроекта уже больше 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследования и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытания дронов", – указал президент.

Благодаря этому в конечном итоге Россия должна будет стать самодостаточной в этой сфере, считает глава РФ. В будущем страна сможет обеспечивать отечественную промышленность и экономику различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в государстве.

В прошлом году производство гражданских беспилотников выросло в 2,5 раза, напомнил Путин. Так, по целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В связи с этим президент поблагодарил создателей российских БПЛА за результаты и отметил их "боевой задор".

"Я хочу всех тех, кто этим занимается, поблагодарить за такое отношение к делу, сказать спасибо всем, кто вкладывает свой труд, талант. <...> Но повторю еще раз, цель, которую мы перед собой поставили, комплексная, системная, без всякого преувеличения, это цель общенационального масштаба", – заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что современные беспилотные системы в корне меняют принципы ведения боевых действий. Он подчеркнул, что преимущество современных беспилотников заключается в их большой скорости, мощных двигателях, а также дальности действий.

По его словам, скорость беспилотников, производимых в России, достигает уже 300–500–700 километров в час. Он также обратил внимание на возможности современных БПЛА противодействовать крупным летательным аппаратам.