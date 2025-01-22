Первые дроны-камикадзе "Микроб" с ИИ поставлены в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В зону СВО на Украине поставлены первые три тысячи российских дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Беспилотник позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, даже если противник маневрирует. "Микроб" способен летать с большими перегрузками и на высоких скоростях.

"По докладам Минобороны, только одно подразделение, где два расчета, работая 40 дронами, уничтожило технику противника на сумму, если говорить условно, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов, которые мы произвели", – рассказал разработчик дрона Александр Грязнов.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили Волково в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе боевых действий украинская сторона за сутки потеряла около 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться завершения конфликта на Украине как можно скорее. Он уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к сделке. Трамп выразил надежду, что Владимир Путин тоже готов к мирному соглашению.

Эксперты считают, что боевые действия какое-то время продолжатся и при Трампе, так как в этом вопросе есть инерция и внутреннее сопротивление. Предыдущий президент США Джо Байден успел накачать Украину оружием, поэтому она будет стараться показать, что способна к "решительному отпору".

