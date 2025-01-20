NYT: Блинкен был инициатором продолжения конфликта на Украине в 2022 году

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в конце 2022 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

"Как Антони Блинкен, лучший американский дипломат, стал военным секретарем", – говорится в заголовке статьи.

По информации газеты, в конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой, однако данное решение было раскритиковано Блинкеном.

Помимо продолжения боевых действий, госсекретарь США инициировал введение антироссийских санкций и организовал поставки оружия на Украину, привлекая к ним порядка 50 мировых стран. Авторы статьи заключили, что Блинкен был не миротворцем, а военным стратегом.

Ранее Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. По его словам, в противном случае Москва может якобы получить передышку и снова атаковать.

Госсекретарь также выражал надежду, что будущая администрация нового президента США Дональда Трампа постарается организовать для Украины наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта.