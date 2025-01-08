Блинкен пообещал помогать Украине до последнего дня администрации Байдена

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Штаты до последнего дня работы администрации действующего президента США Джо Байдена будут отправлять Украине военную помощь. Его слова передает РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что другие союзники Украины продолжат оказывать ей помощь. Так, Штаты рассчитывают на лидирующую роль Франции в предоставлении военной помощи Киеву в ближайшие месяцы.

Кроме того, Блинкен надеется, что будущая администрация нового президента США Дональда Трампа старается организовать для Украины наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта. Он добавил, что именно они будут решать, какую роль сыграют Штаты в рамках этих договоренностей.

Ранее Блинкен признал, что Штаты вооружали Киев задолго до начала СВО. Так, еще в сентябре 2021 года, а затем и в декабре того же года, государство поставило на Украину ЗРК и противотанковые ракетные комплексы. В том же интервью Блинкен посчитал, что Украина вряд ли в обозримом будущем сможет вернуть себе территории, которые вошли в состав РФ.

