Блинкен назвал желание Украины закончить войну условием для договора с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Об этом он заявил на брифинге в госдепартаменте.

"Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке", – сказал он.

По его словам, Россия может якобы получить передышку и снова атаковать, поэтому, как уточнил Блинкен, главным условием соглашения должна стать уверенность, что этого не произойдет.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, но для начала ему необходимо вступить в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

В своей финальной речи по вопросам внешней политики действующий президент США Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и обязаны продолжать поддержку Украины.