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Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает в нем России и ее президенту Владимиру Путину. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году он сказал: не делайте так, вы ничего не получите", – приводит его слова РИА Новости.

Додик напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, как и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, признали, что западные страны вооружали Киев и при действующих минских соглашениях. По его словам, Путин в таких условиях защищает Россию, не позволяя причинить ей зло.

Ранее президент РС заявил, что Россия была вынуждена начать СВО, так как она вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. По словам Додика, РФ была вынуждена начать проведение СВО в борьбе за безопасность. Республика Сербская, в свою очередь, не согласна с подходом Запада в вопросе украинского конфликта.