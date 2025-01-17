NYT: США инвестировали в развитие производства беспилотников на Украине

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Администрация американского президента Джо Байдена втайне инвестировала в производство БПЛА на Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

По словам представителей властей США, Вашингтон сделал "большие инвестиции", которые позволили Киеву "начать и расширить производство дронов". Как указывает издание, Штаты помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и "революционные методы ведения войн", а в конце сентября 2024 года отправили транш размером 1,5 миллиарда долларов на поддержку производства БПЛА.

Также помощь от США подразумевала финансирование украинских производителей дронов, содействие в покупке деталей и отправке на Украину сотрудников американской разведки для помощи в разработке программы по БПЛА, говорится в материале.

"Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях", – цитирует газета помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, который также отметил "стратегическое значение" американской помощи в этой области.

Салливан указал, что Вашингтон начал помогать Киеву в этой сфере осенью 2022-го после первого провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), "когда ограничения обычных возможностей стали очевидны", и продолжили делать вложения после того, как второе контрнаступление не принесло результата.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны (ПВО). С его слов, характеристики этой системы смогут "соответствовать нуждам Украины".

При этом СМИ отмечали, что украинское руководство оказалось разочаровано "осторожным" подходом Стармера относительно помощи Киеву.