NYT: США инвестировали в развитие производства беспилотников на Украине

17 января, 16:27Политика
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Администрация американского президента Джо Байдена втайне инвестировала в производство БПЛА на Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.
По словам представителей властей США, Вашингтон сделал "большие инвестиции", которые позволили Киеву "начать и расширить производство дронов". Как указывает издание, Штаты помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и "революционные методы ведения войн", а в конце сентября 2024 года отправили транш размером 1,5 миллиарда долларов на поддержку производства БПЛА.
Также помощь от США подразумевала финансирование украинских производителей дронов, содействие в покупке деталей и отправке на Украину сотрудников американской разведки для помощи в разработке программы по БПЛА, говорится в материале.
"Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях", – цитирует газета помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, который также отметил "стратегическое значение" американской помощи в этой области.
Салливан указал, что Вашингтон начал помогать Киеву в этой сфере осенью 2022-го после первого провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), "когда ограничения обычных возможностей стали очевидны", и продолжили делать вложения после того, как второе контрнаступление не принесло результата.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны (ПВО). С его слов, характеристики этой системы смогут "соответствовать нуждам Украины".
При этом СМИ отмечали, что украинское руководство оказалось разочаровано "осторожным" подходом Стармера относительно помощи Киеву.
При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов