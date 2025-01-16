Bloomberg: Киев разочарован осторожным подходом британского премьера Стармера к Украине

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Украинское руководство разочаровано "осторожным" подходом премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно помощи Киеву, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают журналисты, администрация украинского президента Владимира Зеленского стала беспокоиться о более осторожном подходе Великобритании после прихода Стармера к власти.

"Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", – говорится в публикации.

Также, по информации издания, команда украинского президента задается вопросом, почему действующий премьер-министр Великобритании, в отличие от своих предшественников, так долго не посещал Украину.

Ранее сообщалось, что Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом, где планирует подписать с Зеленским договор о "100-летнем партнерстве". Представители британского правительства отметили, что договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

