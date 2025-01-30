Reuters: бюджетный комитет бундестага ФРГ хочет выделить Украине 3 млрд евро

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Бюджетный комитет бундестага ФРГ хочет добиться одобрения выделения допсредств на военную помощь Украине в размере 3 миллиардов евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, комитет призвал главу немецкого Минфина Йорга Кукиса одобрить проект о выделении дополнительной помощи Киеву. Без одобрения министра финансов комитет не сможет принять подобное решение.

Утверждается, что запрос уже одобрили представители консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии Германии (СвДП). Депутаты считают, что в бюджете ФРГ достаточно средств для помощи Киеву. Тем не менее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и партия "Зеленые" воздержались от голосования.

Ранее американские СМИ писали, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке помощи иностранным государствам на 90 дней привел к прекращению военной и экономической поддержки Украины. При этом "бюджетная помощь" все еще продолжает поступать Киеву.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете финансовую помощь Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский не возобновит транзит газа.