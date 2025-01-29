Премьер Словакии Фицо пригрозил Зеленскому, что заблокирует помощь Украине в ЕС

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете финансовую помощь Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский не возобновит транзит газа.

"Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете", – приводит ТАСС слова Фицо.

Подача газа в Европу прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.