Президент Польши Дуда призвал демонтировать "Северные потоки"

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Польский президент Анджей Дуда призвал демонтировать газопроводы "Северный поток", заявив, что восстановление поставок газа из РФ якобы представляет угрозу для европейских стран. Об этом он заявил в интервью BBC.

По словам Дуды, в случае демонтажа "Северных потоков" Германия не будет "испытывать соблазна" восстановить поставки российского газа для поддержки своей экономики. Глава Польши также призвал Евросоюз противостоять давлению со стороны компаний, которые хотят восстановить деловые связи с Россией.

Отдельно Дуда прокомментировал вопрос о предполагаемых мирных переговорах по Украине, заявив, что любой диалог должен проходить только при участии Киева.

В январе депутат бундестага Севим Дагделен призвала ФРГ возобновить работу "Северного потока" и наладить импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Это нужно для возвращения конкурентноспособных цен на энергоносители, объяснила она. С ее слов, "безумие должно быть остановлено".

Отказ Евросоюза от энергетических ресурсов России привел к резкому и значительному увеличению цен на энергию в европейских странах, отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, ситуация должна начать улучшаться в феврале. ЕК планирует представить план по реформам в области энергетики, который поможет снизить цены.