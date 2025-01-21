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Отказ Евросоюза от энергетических ресурсов России привел к резкому и значительному увеличению цен на энергию в европейских странах. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она отметила, что ЕС значительно сократил поставки ископаемого топлива из РФ в рекордно короткие сроки. Например, импорт газа из России в Европу снизился примерно на 75%.

"Теперь мы импортируем из России только 3% нефти и вообще не импортируем уголь. Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", – пояснила фон дер Ляйен.

По мнению главы ЕК, ситуация должна начать улучшаться в феврале. Еврокомиссия планирует представить план по реформам в области энергетики, который, считает фон дер Ляйен, поможет снизить цены.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен сказала, что ФРГ должна возобновить работу "Северного потока" и наладить импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Это нужно для возвращения конкурентноспособных цен на энергоносители, объяснила она. С ее слов, "безумие должно быть остановлено".