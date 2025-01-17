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Сокращение Норвегией поставок нефти и газа приведет к рассвету России на нефтегазовом рынке Европы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на интервью руководителя отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреаса Шредера газете Telegraph.

Согласно данным Норвежского шельфового директората, Норвегия продолжит сокращение поставок ресурсов, так как власти государства "преданы идее" прекратить добычу газа и нефти.

"Закат для Норвегии – это рассвет для России", – сказал Шредер.

Аналитик объяснил, что призыв открыть трубы и ворота для недорогого газа из России будет становиться все громче, так как газ дорожает из-за сокращения добычи в Норвегии. Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с РФ и подбодрит политиков Словакии и Венгрии, отметил он.

Западные журналисты усмотрели в росте влияния РФ на мировом газовом рынке "геополитический кошмар" для европейских государств.

Ранее власти Чехии рассказывали, что завершили модернизацию нефтепровода TAL, что позволит отказаться от импорта российской нефти. Трубопровод способен полностью удовлетворить спрос страны на нефть, поэтому республика может больше не полагаться на трубопровод "Дружба", а Россия "больше не может шантажировать Чехию".

"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину 1 января. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

В Москве считают Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Как заявили в МИД РФ, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности.