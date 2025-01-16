Британская компания BP сократит почти 5 тыс рабочих мест для снижения расходов

Фото: ТАСС/ЕРА/ERDEM SAHIN

Британская нефтегазовая компания BP сокращает почти 4,7 тысячи рабочих мест, чтобы снизить расходы. Решение приведет к потере около 3 тысяч сотрудников подрядчиков, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Мюррея Очинклосса.

В обращении он попросил сотрудников проявлять заботу и внимание друг к другу, особенно в периоды изменений. Очинклосс напомнил, что компания предоставляет широкий спектр поддержки для своих подчиненных, а также признал неопределенность для работников, чьи места могут быть не сохранены.

Директор BP уточнил, что с 2025 года и далее будут приняты дополнительные меры по оптимизации расходов. Кроме того, с июня прошлого года компания оставила работу над 30 проектами и стала уделять внимание более доходным.

Однако основной причиной сокращений стал переход компании к цифровизации и искусственному интеллекту, отметил Очинклосс.

Ранее Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России. По словам представителя ЕК Олоф Джилл, тема будет затронута в рамках G7. Он объяснил, что именно странам, входящим в "Большую семерку", необходимо решить данный вопрос.

Еще в марте прошлого года появилась информация о возможном снижении потолка цен на российскую нефть. Эту тему обсуждали страны, входящие в группу G7.