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Россия заинтересована в том, чтобы продолжать продавать свой газ Европе. Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также указал, что российский газ не только может составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям". Он также подчеркнул, что все, связанное с этим вопросом, относится к коммерции.

Говоря об этом, Песков также подчеркнул, что Россия осведомлена о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления этих санкций и они были связаны с позицией, которую по этому вопросу занимает Украина.

"По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", – подчеркнул он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики.

Решение Венгрии о продлении антироссийских санкций зависит от того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии. Сийярто подчеркивал, что уже введенные санкции "потерпели грандиозный провал".

