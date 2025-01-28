Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:38

Экономика

Песков заявил, что Россия заинтересована в продаже своего газа Европе

Фото: kremlin.ru

Россия заинтересована в том, чтобы продолжать продавать свой газ Европе. Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также указал, что российский газ не только может составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям". Он также подчеркнул, что все, связанное с этим вопросом, относится к коммерции.

Говоря об этом, Песков также подчеркнул, что Россия осведомлена о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления этих санкций и они были связаны с позицией, которую по этому вопросу занимает Украина.

"По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", – подчеркнул он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики.

Решение Венгрии о продлении антироссийских санкций зависит от того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии. Сийярто подчеркивал, что уже введенные санкции "потерпели грандиозный провал".

Читайте также


властьэкономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика