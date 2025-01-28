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Депутат бундестага Севим Дагделен назвала новые санкции Евросоюза против России выстрелом себе в ногу, сообщает "Московский комсомолец".

"Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", – написала она в соцсети Х.

Дагделен считает, что ФРГ стреляет себе в ногу, принимая участие в экономической войне, в то время как каждая пятая АЭС в США продолжает работать на российском уране.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас сказала, что ЕС принял решение о продлении экономических антироссийских санкций еще на полгода.

Также ЕС ввел ограничения против троих россиян, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за кибератаки на европейские страны. В черном списке оказались Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.