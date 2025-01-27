Евросоюз добавил в черный список троих россиян якобы за кибератаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Евросоюз ввел санкции против троих граждан РФ, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за кибератаки на страны ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Три физических лица должны быть добавлены в список. Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам – членам ЕС", – говорится в документе.

В черном списке Евросоюза оказались российские граждане Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.

Ранее США ввели санкционные ограничения против двух российских граждан и Центра геополитических экспертиз. Под рестрикции попали Валерий Коровин и Олеся Менделеева.

До этого Вашингтон также внес в санкционный список россиянина Дмитрия Белоглазова и три компании из РФ. По информации американского Минфина, АО "Илиадис", АО "Распериа" и ООО "Титул" были якобы связаны с предпринимателем Олегом Дерипаской.

Госдеп США обвинил новых фигурантов перечня в том, что они якобы пытались уклониться от санкций, связанных с бизнесменом, против которого ранее вводились ограничения со стороны Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Евросоюза, Новой Зеландии и Великобритании.