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Варшава как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция которого велась в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики", – подчеркнул венгерский министр.

Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева. Однако позже Сийярто сказал, что страна будет принимать решение по вопросу продления санкций на основании того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии.

Кроме того, журналисты писали, что ЕК намерена продолжать вести с Украиной переговоры по поставкам газа в Европу по территории страны. В этот процесс могут быть включены Венгрия и Словакия.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указывал, что антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа и прекратит атаковать "Турецкий поток". Еще одним условием политик назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью", поскольку она тоже идет через Украину.

