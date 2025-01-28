Песков назвал незаконным продление санкций Евросоюза против России

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Москва расценивает продление санкций Евросоюза как противоречие международному праву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас накануне официально подтвердила, что организация согласовала очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые угрожала заблокировать Венгрия.

"Никаких новаций нет: ЕС продолжает свою санкционную политику", – прокомментировал представитель Кремля.

Все больше жителей Евросоюза, отметил Песков, понимают, что антироссийские ограничения бьют по самой Европе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики.

Решение Венгрии о продлении антироссийских санкций зависит от того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии. Сийярто подчеркивал, что уже введенные санкции "потерпели грандиозный провал".

