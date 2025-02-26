Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:24

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Зеленский встретится с Трампом 28 февраля

Зеленский планирует встретиться с Трампом 28 февраля – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры двух стран во время переговоров обсудят проект соглашения по добыче полезных ископаемых. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США. Это произошло после того, как Вашингтон отказался от требований на право получать потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации данных ресурсов.

Согласно информации журналистов, Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне уже 28 февраля.

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика