Reuters: Зеленский встретится с Трампом 28 февраля

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры двух стран во время переговоров обсудят проект соглашения по добыче полезных ископаемых. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США. Это произошло после того, как Вашингтон отказался от требований на право получать потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации данных ресурсов.

Согласно информации журналистов, Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне уже 28 февраля.