Daily Mail: Минфин США обвиняет Зеленского в фейках о беседе с Бессентом

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Американский Минфин обвиняет команду украинского лидера Владимира Зеленского в распространении фейков о разговоре с главой ведомства Скоттом Бессентом в ходе его недавнего визита в Киев. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Daily Mail.

Источники, близкие к американскому министру финансов, опровергли сообщения о том, что он якобы "дрожал" перед Зеленским, назвав новости 100% фейком.

При этом издание утверждает, что переговоры все равно прошли напряженно.

Политик прибыл в Киев на прошлой неделе, однако, по словам президента США Дональда Трампа, Зеленский спал и был недоступен для встречи с Бессентом. Республиканец подчеркнул, что Украина грубо обошлась с главой американского Минфина, который прибыл туда для подписания документа, а вернулся "ни с чем".

В свою очередь, СМИ указывали, что глава Украины накричал на Бессента во время переговоров. По информации журналистов, напряжение резко выросло, когда Бессент представил документ, требующий от Украины компенсировать США 500 миллиардов долларов.

Позднее сам Зеленский выступил с заявлением, в котором объявил об отказе признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. Президент Украины напомнил, что помощь от Штатов Украина получала в виде гранта, который не предполагает возмещение.